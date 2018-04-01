Трагедія в Кемерові: губернатор області подав у відставку (відео)

За словами губернатора, він зробив для сімей загиблих усе, що міг.

Губернатор Кемеровської області РФ Аман Тулєєв в зв'язку з пожежею в ТЦ «Зимова вишня» подав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це Тулєєв повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому на Youtube.

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"Дорогі земляки. Усі ми переживаємо страшну трагедію, яка сталася в Кемерово 25 березня. Ми втратили 64 людини і більшість з них – діти. Наші діти. Кожен з нас ось все це пропустив через своє серце, весь цей жах, біль цієї катастрофи", — зазначив чиновник.

За його словами, він зробив усе, що міг: зустрівся з сім'ями загиблих і постарався вирішити питання з наданням допомоги.

«Я подав президенту Російської Федерації прохання про відставку. Вважаю це правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням. Тому що ось з таким тягарем працювати на посаді губернатора не можна. Морально не можна», - уклав Тулєєв.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, зокрема багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.