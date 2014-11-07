У США сперечаються, хто вбив бін Ладена - BBC

За три роки після смерті лідера "Аль-Каїди" виникла публічна суперечка через те, хто з офіцерів ВМС США здійснив смертельний постріл у Осаму бін Ладена, пише BBC Україна.

Колишній військовий Роберт О'Нілл розповів в інтерв'ю Washington Post, що цей постріл зробив він.

Це суперечить інформації від іншого спецпризначенця Метта Біссоннетта, який брав участь у операції.

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Лідера Аль-Каїди вбили в 2011 році під час рейду спецназу ВМС США до його сховку в Абботтабаді, Пакистан.

У МВС США зазвичай дотримуються кодексу мовчання, який забороняє їм говорити публічно.

Пан О'Нілл, який пішов у відставку в 2012 році, раніше розповів свою історію анонімно журналу Esquire.

Він мав розкрити свою особистість в телевізійному інтерв'ю наприкінці цього місяця, але новини з інтерв'ю обурили інших колишніх військових.

Вебсайт під керівництвом колишнього бійця спецпризначення опублікував його ім'я раніше, судячи з всього, на знак протесту проти його рішення претендувати на авторство пострілу.

Пан О'Нілл розповів, що він і інший член команди, чиє ім'я тримається в секреті, піднялись по сходам на третій поверх будівлі в Абботтабаді і побачили бін Ладена, який висунув голову з дверей однієї з кімнат.

Далі, як стверджує О'Нілл, боєць, який перебував на чолі колони, вистрілив в бін Ладена, але промахнувся.

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Після цього, як каже О'Нілл, він сам зайшов до кімнати і всадив кулю в голову бін Ладена.

В цьому моменті розповідь О'Нілла суттєво розходиться з версією, викладеною в книзі Біссоннетта No Easy Day ("Нелегкий день"). Пан Біссоннетт стверджував, що перша людина з колони і застрелила бін Ладена.

В четвер пан Біссоннетт дав інтерв'ю телеканалу NBC, але не коментував ці суперечності.

"Дві різні людини розповідають дві різні історії через дві різні причини. Він сказав те, що він сказав. Я не хочу торкатися цього", - сказав спецназівець.