В одеському аеропорті половині працівників за 50, але є і 80-річні

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса" спростовує повідомлення в ЗМІ про масові скорочення персоналу у зв'язку з перетворенням підприємства з КП на ТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" із посиланням на директора підприємства Михайла КРАЙТМАНА.

За його словами, побоювання «більшості працівників, що після реструктуризації підприємства вони не отримають роботи ні в КП "Міжнародний аеропорт Одеса", ні в ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", безпідставні - на сьогоднішній день питання про масові звільнення не стоїть. Трудовий колектив підбиратиметься виходячи з професійних якостей кожного конкретного співробітника. Серед обов'язкових вимог до кваліфікації фахівців - знання англійської мови (для спеціальностей, де це необхідно), досконале володіння комп'ютером, робота з новим обладнанням та інформаційними технологіями».

"Ще однією проблемою підприємства є віковий склад працівників, - цитує прес-служба М.КРАЙТМАНА. - 46% співробітників - це люди віком від 50 до 80 років. Необхідність залучення на роботу молодих кваліфікованих фахівців стоїть особливо гостро. Підприємство зацікавлене виховувати молоді кадри в першу чергу в своєму колективі, щоб нове покоління фахівців переймало досвід і знання у старших колег. Саме тому неправильно говорити про те, що реструктуризація підприємства спеціально спрямована проти пенсіонерів".

"Скорочення чисельності співробітників буде проведено з дотриманням норм законодавства, виплатою належних компенсацій, а також пропозицією вакантних посад", - сказано в повідомленні.

Разом із тим Одеський аеропорт також має намір продовжувати фінансування об'єднання ветеранів підприємства, зазначає прес-служба.

Як повідомлялося, Одеський аеропорт входить до трійки найбільших в Україні, він займає площу 571,14 га, має одну злітно-посадочну смугу довжиною 2800 м, на території підприємства розташовано пасажирський термінал і вантажний комплекс. За підсумками 2011 року Одеський аеропорт збільшив пасажиропотік, порівняно з 2010 роком, на 17% – до 824,3 тис. осіб.