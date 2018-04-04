У США готують звіт про можливі спроби Трампа перешкоджати розслідуванню втручання РФ

Спецпрокурор США щодо РФ Роберт Мюллер повідомив юристам Трампа, що готує звіт про дії республіканця після заняття ним посади глави держави і можливі спроби останнього "перешкодити правосуддю".

Спецпрокурор США щодо Росії Роберт Мюллер на даному етапі не розглядає американського президента Дональда Трампа "як суб'єкт злочину", однак продовжує вести розслідування щодо його можливих зв'язків з Москвою.

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Про це у вівторок, 3 квітня, повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на три обізнані джерела, передає DW.com.

Мюллер повідомив юристамТрампа, що готує звіт про дії республіканця після заняття ним посади глави держави і можливі спроби останнього "перешкодити правосуддю".

Крім того, спецпрокурор підтвердив необхідність особисто поспілкуватися з господарем Білого дому, щоб зрозуміти, чи були в нього наміри перешкодити об'єктивному розслідуванню ймовірного втручання Росії в американські вибори.

Раніше The Washington Post повідомила, що перша спроба Трампа встановити прямі контакти з владою Росії була зроблена в 2013 році.