У США готують звіт про можливі спроби Трампа перешкоджати розслідуванню втручання РФ

09:29, 04 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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Про це у вівторок, 3 квітня, повідомила американська газета The Washington Post з посиланням на три обізнані джерела, передає DW.com.

Мюллер повідомив юристамТрампа, що готує звіт про дії республіканця після заняття ним посади глави держави і можливі спроби останнього "перешкодити правосуддю".

Крім того, спецпрокурор підтвердив необхідність особисто поспілкуватися з господарем Білого дому, щоб зрозуміти, чи були в нього наміри перешкодити об'єктивному розслідуванню ймовірного втручання Росії в американські вибори.

Раніше The Washington Post повідомила, що перша спроба Трампа встановити прямі контакти з владою Росії була зроблена в 2013 році.

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Теги: #Росія#США#Трамп