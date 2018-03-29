Передвиборчий штаб Трампа міг мати зв'язки з російською розвідкою

Ймовірні контакти ділового партнера екс-голови голови виборчого штабу Трампа з колишнім офіцером розвідки РФ були розкриті в документі про винесення вироку юристу Алексу ван дер Зваану.

Партнер Пола Манафорта, колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, Рік Ґейтс контактував з екс-офіцером російської розвідки в останні тижні президентської кампанії у США 2016 року.

Про це йдеться в судових документах, поданих спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує «російський слід» в американських виборах, передає Радіо Свобода.

У документах екс-розвідник вказується як «особа А», яка в той час працювала для кампанії.

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Видання The New York Times повідомляє з посиланням на поінформовані джерела, що «особою А» є Костянтин Килимник. Килимник впродовж років співпрацював з Полом Манафортом в Україні, коли той працював на «Партію регіонів» Віктора Януковича і продовжував спілкуватись з ним протягом президентської кампанії 2016 року.

Повідомляється, що Ґейтс мав часті розмови по телефону із Килимником у вересні і жовтні 2016 року – за кілька тижнів до листопадових виборів у США.

Сам Манафорт заперечував, що Килимник мав зв’язки з російською розвідкою. Але в судовому документі йдеться, що Ґейтс казав партнерові, що «особа А» була «колишнім офіцером ГРУ», російського управління військової розвідки.

Мюллер вже звинуватив Ґейтса і Манафорта у злочинах, не пов’язаних із їхнім зв’язком із ймовірним колишнім розвідником Росії.

Минулого місяця Ґейтс визнав себе винним у брехні ФБР і у змові проти США – тепер він співпрацює зі слідством Мюллера.

Ймовірні контакти Ґейтса з колишнім офіцером розвідки були розкриті в документі про винесення вироку юристу Алексу ван дер Зваану. На початку року той визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо взаємодії з Ґейтсом і колишнім офіцером розвідки Росії. Вирок має бути озвучений Зваану 3 квітня.

Килимник, чиє місце перебування наразі невідоме, заперечує наявність зв’язків з російською розвідкою.

The Washington Post, Associated Press та інші ЗМІ повідомляли торік, що Килимник був посередником під час кампанії між Манафором і російським мільярдером Олегом Дерипаскою, близьким до президента Росії Володимира Путіна. ЗМІ писали, що Манафорт пропонував Дерипасці проводити інформаційні брифінги про хід кампанії 2016 року. Дерипаска подав цивільний позов до суду штату Нью-Йорк проти Ґейтса і Манафорта і заявив, що ті ошукали його в інвестиційній угоді.