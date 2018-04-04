У справі про отруєння Скрипалів з'явився ще один росіянин - ЗМІ

Поліція перевіряє причетність до отруєння росіянина, який прилетів до Лондона в одному літаку з Юлією Скрипаль і покинув Британію через кілька годин.

Британські слідчі перевіряють причетність громадянина Росії до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Джерело в Британському уряді розповіло Daily Mail, що громадянин Росії летів на одному літаку з Юлією Скрипаль з Москви в Лондон. Літак приземлився в аеропорту Хітроу 3 березня, за день до отруєння Скрипалів. Джерело розповіло, що чоловік відлетів назад у Москву через кілька годин перебування в Британії.

Як повідомляє видання, чоловіка ідентифікували, як "особу, яка представляє інтерес" для спецслужб. Джерело також відзначило, що ведеться слідство стосовно кількох осіб, однак невідомо розслідується їх причетність до доставки речовини "Новачок", яким отруїли Скрипалів, або ж до чогось іншого, пов'язаного з атакою.

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Співробітники по боротьбі з тероризмом раніше уникали згадки будь-яких підозрюваних у зв'язку з отруєнням. Той факт, що підозрюваний не може бути негайно ідентифікований, вказує на можливість доставки нервово-паралітичного агента "Новачок" поштою або у валізі Юлії Скрипаль.

Але тепер з'явилися розвідники, які вважають, що причетні до отруєння, можливо, втікли назад до Москви протягом декількох годин після доставки смертоносного агента. Джерела в службі безпеки заявили, що обшук літака Аерофлоту, який приземлився в аеропорту Хітроу в п'ятницю - описаний Урядом як "рутинний" - був заснований на розвідці.

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Нагадаємо, Скрипаля і його дочку 4 березня знайшли без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

На даний момент Юлія Скрипаль прийшла до тями, вона почала розмовляти, пити воду і приймати їжу. Її батько Сергій продовжує знаходиться в комі.

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.