Трамп погодився залишити війська США в Сирії на "трохи довше" – ЗМІ

Трамп не хоче, щоб американські солдати залишалися там упродовж довгого часу.

Президент США Дональд Трамп під час засідання своєї команди з питань національної безпеки погодився залишити війська США в Сирії на «трохи довше».

Про це Reuters повідомив високопосадовець із адміністрації президента США, передає Радіо Свобода.

Водночас Трамп не хоче, щоб американські солдати залишалися там упродовж довгого часу.

Читайте такожТрамп підтвердив намір вивести американські війська з Сирії

Посадовець розповів агентству, що президент хоче забезпечити поразку екстремістського угруповання «Ісламська держава» і закликає інші країни регіону допомогти забезпечити стабільність в Сирії. Він зазначив, що США не збираються «негайно відкликати» свої війська.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських військовослужбовців з Сирії.

За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98% території, яку вони утримували в Іраку і Сирії. При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не докладати зусиль щодо нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.

За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «як мінімум протягом декількох років».

В даний час в Сирії перебувають близько 2 тис. американських військовослужбовців.