У Німеччині вважають, що Росія може досі виробляти отруту "Новачок"

15:17, 06 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявила речник уряду Німеччини Ульріке Деммер, повідомляє Reuters.

Деммер відмовилася коментувати, чи є у Німеччині дані розвідки, що стосуються нейротоксинів, які використовували для отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

За її словами, ймовірна причетність Росії до отруєння вписується в картину російської діяльності за останні роки, зокрема, в контексті військових вторгнень і нападів на колишніх шпигунів в інших країнах.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією The Times, нервово-паралітичну речовину «Новачок», яку застосували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері, було розроблено в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

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Теги: #Росія#Німеччина#отруєння Скрипаля#Новачок