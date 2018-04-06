Отруту "Новачок", якою отруїли Скрипалів, виготовили в Саратовській області - The Times

"Новачок" нібито виготовили на об'єкті Шихани і там же в останнє десятиліття проводилися випробування, щоб визначити чи ефективний він для вчинення вбивства за кордоном.

Нервово-паралітичну речовину «Новачок», яку застосували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Згідно з інформацією, відповідні дані представники розвідки озвучили на брифінгу, за підсумками якого західні країни вислали понад 100 російських дипломатів.

На думку британської розвідки, на цьому об’єкті впродовж останніх десятиліть проводилися випробування ефективності застосування «Новачка» для здійснення «точкових вбивств». Виявлені в Шиханах запаси занадто малі для того, щоб використовувати їх на полі бою.

Читайте такожДонька отруєного екс-шпигуна Скрипаля відмовилася від допомоги посольства РФ

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Як повідомлялося, Лондон вважає "досить імовірним", що відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері несе Росія і тому її не можна допускати до розслідування.