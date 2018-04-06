Reuters описав схему переправлення російських найманців до Сирії

За 14 місяців, починаючи з 5 січня 2017 року, журналісти виявили 51 політ літаків Cham Wings з Дамаска і Латакії в Ростов та назад.

Опубліковано розслідування, в якому розкрита схема, як приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings переправляє російських найманців до Сирії.

США включили Cham Wings до санкційного списку в 2016 році за доставку проасадовських бійців в Сирію і допомогу сирійській військовій розвідці у доставці зброї і спорядження, йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що літаки Cham Wings прилітають у Ростов переважно вночі і відлітають рано вранці, коли в аеропорту майже немає інших пасажирів. Відкритої інформації про ці рейси і розклад польотів немає, як немає і можливості придбати авіаквитки з Ростова в Дамаск або Латакію, де розташувалася основна російська військова авіабаза в Сирії.

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Виявлена схема дає уявлення про те, як доставляються у Сирію приватні російські військові контрактники, існування яких влада РФ не визнає. Росія каже, що її участь у конфлікті в Сирії була обмежена повітряними ударами, навчанням сирійських військ і невеликою кількістю спецназу.

Cham Wings у відповідь на запит Reuters повідомила, що вся інформація про польоти є на сайті компанії. Польотів у Ростов на сайті не виявилося.

Але інформація про ці рейси регулярно з'являється в онлайн-базі щодо відстеження польотів. За 14 місяців, починаючи з 5 січня 2017 року, журналісти виявили 51 політ літаків Cham Wings з Дамаска і Латакії у Ростов і назад. Кожен раз для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів.

Крім того, кілька неназваних найманців, які воювали у Сирії підтвердили Reuters, що чартерні рейси - основний спосіб перекидання найманих бійців з Росії у Сирію.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії.