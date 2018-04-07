Британія відмовила у візі племінниці отруєного екс-шпигуна Скрипаля (відео)

У Британії побоюються, що Вікторія Скрипаль могла бути завербована Кремлем.

Британська влада відмовили у візі племінниці колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторії.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на джерело в уряді, в Британії побоюються, що Вікторія могла бути завербована Кремлем.

"Судячи з усього, Росія використовує Вікторію як пішака. Якщо вона потрапила під вплив Кремля чи Кремль її до чогось примушує, вона теж стала жертвою", - пояснило джерело.

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Як повідомила виданню сама Вікторія Скрипаль, для неї таке рішення не стало сюрпризом. За її словами, відмову у візі їй пояснили відсутністю довідки про наявність рахунку в банку і роботи.

"Ну тобто сказали, чи є у мене на рахунку гроші. Я сказала, що ні, в даний момент. Я ж не могла брехати, правильно. І сказали, що я безробітна. Ну і плюс, що Юля сказала, що вона мене бачити не хоче, і що я до Сергія Вікторовича жодного разу не приїжджала", - розповіла Вікторія.

Племінниця Скрипаля сказала, що спробує ще раз отримати візу. За її словами, з понеділка вона виходить на роботу.

"Ну в понеділок я вже працюю і на рахунку в мене гроші є. Спробую ще раз подати заявку, що вони ще раз мені скажуть. І у мене є доручення від бабусі, щоб Сергія Вікторовича відвідати", - сказала Вікторія.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

29 березня, після кількох тижнів перебування в комі Юлія Скрипаль прийшла до тями. Про поліпшення здоров'я її батька Сергія лікарі розповіли вчора, 6 квітня. При цьому відповідно до телефонної розмови Вікторії і, ймовірно, Юлії, яку оприлюднили на шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", Сергій Скрипаль прийшов в себе ще раніше. Запис телефонної розмови ЗМІ передала сама Вікторія.