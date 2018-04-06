Отруєний у Британії Сергій Скрипаль вийшов з критичного стану

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль перебуває в лікарні Солсбері.

Отруєний у Великобританії Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

За словами лікарів лікарні у Солсбері, куди він був госпіталізований після отруєння нервово-паралітичною речовиною, колишній російський шпигун "добре реагує на лікування", передає ВВС.

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Співробітники лікарні у Солсбері стверджують, що його стан "швидко поліпшується".

"Він добре відповідає на лікування, його стан швидко поліпшується і більше не є критичним", – сказала директор медзакладу Крістін Бланшард.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки. Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ.

Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Як повідомлялося, Лондон вважає "досить імовірним", що відповідальність за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері несе Росія і тому її не можна допускати до розслідування.