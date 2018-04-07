Air France в суботу скасовує 30% рейсів через страйк співробітників

Страйк пов'язаний з тим, що вимоги про підвищення зарплати працівникам на 6% задоволені не повною мірою.

Французька авіакомпанія Air France повідомила про скасування 30% рейсів в суботу через страйк співробітників, які вимагають підвищення зарплати. У ній візьмуть участь 34% пілотів, 26,2% членів екіпажів і 18,7% наземного обслуговуючого персоналу.

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«7 квітня, Air France планує здійснити 70% рейсів, у тому числі 75% наддалеких польотів, 65% рейсів середньої дальності з й в паризький аеропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсів малої дальності з і в паризький аеропорт Орлі і у французьких провінціях»,- йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії.

Раніше стало відомо, що профспілки Air France , що об'єднують всіх працівників льотних і наземних служб, 7, 10, 11, 17, 18, 23, 24 квітня проведуть страйк у зв'язку з тим, що їхні вимоги про підвищення зарплати на 6% задоволені не повною мірою. При цьому три останніх дні співпадуть з оголошеним страйком французькихзалізничників.

Кака повідомляв УНІАН, 3 квітня у Франції почалася одна з найбільш напружених і тривалих страйків залізничників. Працівники державної компанії SNCF вимагають збереження привілеїв, якими вони володіли з 1909 року, і огорожі залізниць від конкуренції. Забастовкабудет триватиме до червня.