У Airbus A380 під час трансатлантичного польоту зруйнувалася обшивка двигуна (фото)

У лайнера Airbus A380 авіакомпанії Air France зруйнувалася обшивка двигуна. Інцидент стався під час польоту з паризького аеропорту Руассі - імені Шарля де Голля до Лос-Анджелеса, повідомляє портал Airlive.net.

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Лайнер Airbus A380 - найбільший в світі пасажирський літак. Перший політ з пасажирами ця модель виконала 10 років тому - 25 жовтня 2007 року. До теперішнього моменту випущено понад 200 літаків цієї моделі - вони є в парках десяти авіакомпаній Європи, Близького Сходу і Азії.

У А380 дві палуби - на верхній зазвичай розташовані салони першого і бізнес-класів, на нижній палубі - економ-клас. У трикласній компоновці літак, як правило, вміщує 525 пасажирів. В однокласній конфігурації - 853 пасажири. Може здійснювати безпосадочні перельоти на відстань до 15 400 км.