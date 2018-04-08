У Росії очікувано "відхрестилися" від хіматаки в Сирії

МЗС Росії вже опублікував відповідну заяву.

Росія заперечує застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума, про яке заявили правозахисники.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву МЗС РФ на сайті відомства.

"Тривають інформаційні вкидання про застосування хлору або інших отруйних речовин урядовими військами. Чергова така сфабрикована інформація про хіматаку на Думу, що нібито мала місце, з'явилася вчора", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за ескалацію Росія покладає на сирійську опозицію. За словами відомства, подібні "провокації" і "брехливі вигадки" з'являються для "вигороджування терористів". У той час як Росія і сирійський уряд "забезпечують гуманітарні коридори для виведення цивільного населення".

Також в МЗС РФ пригрозили тяжкими наслідками, якщо за повідомленнями про хіматаки послідує військове втручання з боку інших країн.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб померли під час ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума - останньому місті, яке перебуває під контролем повстанців у Східній Гуті. За атакою підозрюють вплив Росії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив, що відповідальність за атаку лежить не тільки на її виконавцях, але і на тих, хто їх підтримує. Папа Римський під час великоднього богослужіння закликав молитися за загиблих і постраждалих під час хіматаки.