Нова хіматака у Сирії – загинули щонайменше 70 осіб (відео)

Щонайменше 70 людей загинули через імовірну хімічну атаку у Думі – останньому місті у сирійській Східній Гуті, підконтрольному силам опозиції.

Читайте такожВ ООН заявили про обстріл гумконвою для оточеної військами Асада і ЗС РФ Східної Гути

Про це повідомляє BBC, посилаючись на волонтерів та медиків. Зокрема, у Twitter-аккаунті організації «Білі шоломи» опубліковано знімки тіл людей, які задихнулися у своїх схованках у підвалах. Стверджується, що кількість загиблих, судячи з усього, буде зростати.

Сирійський уряд вже назвав звинувачення у хіматаці «сфабрикованими».

У Держдепартаменті США, в свою чергу, вказали, що звіти передбачають «потенційно високі втрати», включаючи цілі сім’ї у сховищах. Зазначається також, що Росія, яка надає підтримку Асаду, в кінцевому рахунку несе відповідальність за подібні атаки.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicalspic.twitter.com/yEcQ3xPir7