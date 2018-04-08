Нова хіматака у Сирії – загинули щонайменше 70 осіб (відео)

10:10, 08 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє BBC, посилаючись на волонтерів та медиків. Зокрема, у Twitter-аккаунті організації «Білі шоломи» опубліковано знімки тіл людей, які задихнулися у своїх схованках у підвалах. Стверджується,  що кількість загиблих, судячи з усього, буде зростати.

Сирійський уряд вже назвав звинувачення у хіматаці «сфабрикованими».

У Держдепартаменті США, в свою чергу, вказали, що звіти передбачають «потенційно високі втрати», включаючи цілі сім’ї у сховищах. Зазначається також, що Росія, яка надає підтримку Асаду, в кінцевому рахунку несе відповідальність за подібні атаки.

Зазначається, що медичні, моніторингові та суспільні організації повідомляють деталі про хімічну атаку, однак скласти повну картину інциденту наразі складно. Прихильний до опозиції Медіа-центр Гути (Ghouta Media Center) повідомив, що в атаці загинули понад 75 осіб, ще понад 1000 людей постраждали. Стверджується, що контейнер з нерво-паралітичною речовиною зарином було скинуто з гелікоптера.

Нагадаємо, Дума – останнє у провінції Східна Гута місто, яке контролюють повстанці сирійської опозиції. 

Як повідомляв УНІАН у підконтрольній сирійської опозиції північно-західній частині Сирії  у лютому могли застосувати бойові отруйні речовини. Держдепартамент США  через це звинуватив Росію в невиконанні зобов'язань по запобіганню застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї

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Теги: #Сирія#хімічна зброя