Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії

Дев'ять країн наполягають на проведенні такого засідання Радбезу ООН щодо застосування хімічної зброї у Сирії.

Завтра відбудеться екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо застосування хімічної зброї у Сирії.

Про це Постійне представництво Великої Британії при ООН повідомило у Twitter.

«Велика Британія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень про хімічну атаку в Сирії. Зустріч очікується в понеділок», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.