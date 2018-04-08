Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо хімічної атаки в Сирії
Завтра відбудеться екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо застосування хімічної зброї у Сирії.
Про це Постійне представництво Великої Британії при ООН повідомило у Twitter.
«Велика Британія, Франція, США, Польща, Нідерланди, Швеція, Кувейт, Перу і Кот-д'Івуар скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення повідомлень про хімічну атаку в Сирії. Зустріч очікується в понеділок», - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.
За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.
Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.
При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.