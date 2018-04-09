Трамп і прем'єр Іраку обговорили хіматаку в Сирії

У телефонній розмові президента США і прем'єр-міністра Іраку йшлося також про боротьбу з залишками «Ісламської держави».

Президент США Дональд Трамп в неділю поговорив по телефону з прем'єр-міністром Іраку Хайдером Абаді.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Білий дім.

В ході розмови обговорювалися повідомлення про хімічну атаку проти мирного населення в Сирії та необхідність співпраці для розгрому бойовиків «Ісламського держави».

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"Лідери також обговорили прискорення кампанії з нанесення поразки залишкам "Ісламської держави" і необхідності спільної роботи по боротьбі з іншими загрозами в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Трамп і Абаді також обговорили "тривожні повідомлення про хімічну атаку в околицях Дамаска", – наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.