Трамп і прем'єр Іраку обговорили хіматаку в Сирії
Президент США Дональд Трамп в неділю поговорив по телефону з прем'єр-міністром Іраку Хайдером Абаді.
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Білий дім.
В ході розмови обговорювалися повідомлення про хімічну атаку проти мирного населення в Сирії та необхідність співпраці для розгрому бойовиків «Ісламського держави».
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"Лідери також обговорили прискорення кампанії з нанесення поразки залишкам "Ісламської держави" і необхідності спільної роботи по боротьбі з іншими загрозами в регіоні", – йдеться в повідомленні.
Трамп і Абаді також обговорили "тривожні повідомлення про хімічну атаку в околицях Дамаска", – наголошується в документі.
Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.
За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.
Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.
При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.