Пентагон заперечує причетність до атаки на сирійський аеродром

Сирійський військовий аеродром в провінції Хомс піддався ракетній атаці. США заявляють, що вони до цього не причетні, але той, хто застосував хімічну зброю в місті Дума, повинен відповісти за це.

США спростували інформацію про причетність до ракетного удару по військовій базі сирійських військ в провінції Хомс.

"Міністерство оборони наразі не здійснює ніяких повітряних ударів по об'єктах в Сирії", - повідомив представник Пентагону в ніч на понеділок, 9 квітня, інформує DW. Водночас США "підтримують дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб притягти до відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю", - додав він.

Державні ЗМІ Сирії повідомили в ніч на понеділок, що військовий аеродром, розташований в провінції Хомс, піддався ракетному обстрілу, і що сирійцям вдалося збити вісім ракет. Проте внаслідок цього обстрілу сирійські військові зазнали втрат.

У перших повідомленнях з Дамаска висувалися підозри, що авіаудар здійснили американські військові, проте пізніше ці звинувачення не повторювалися. Атака на військовий аеродром, вважають в Сирії, могла стати відплатою за хімічну атаку в місті Дума, відповідальність за яку США покладають на Башара Асада. Президент США Дональд Трамп різко засудив її та назвав президента Сирії Башара Асада "тварюкою". У своєму мікроблозі в Twitter Трамп в неділю, 8 квітня, назвав хіматаку безглуздою, зазначивши, що вона сталася на території, "оточеній і відрізаною від зовнішнього світу сирійською армією" і принесла велику кількість жертв, серед яких жінки та діти.

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Гуманітарна організація "Білі шоломи" повідомила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума, що вважається останнім осередком опору джихадистів і повстанців в регіоні. Більшість серед постраждалих мирних жителів - жінки та діти.

Інформацію про атаку підтвердила гуманітарна організація "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), за даними якої жертвами стали щонайменше 150 осіб. Голова UOSSM Ганем Тайяра назвала хіматаку "однією з найжахливіших" в історії Сирії. За даними бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб.

МЗС РФ і сирійське державне інформагентство SANA назвали повідомлення про атаку дезінформацією. Представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і вважає, що до відповіді слід закликати, крім сирійського уряду, також і Росію.

Дев'ять країн-членів Ради Безпеки ООН (РБ ООН) наполягають на проведенні екстреного засідання через повідомлення про хімічну атаку в Сирії. Засідання заплановано на понеділок, 9 квітня.