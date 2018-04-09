По сирійській авіабазі завдали ракетного удару - ЗМІ

Авіабаза була атакована кількома ракетами, спрацювали системи сирійської ППО.

Сирійська військова авіабаза на сході провінції Хомс зазнала ракетного удару.

Про це повідомляє ВВС та Reuters з посиланням на сирійські ЗМІ.

Гучні вибухи були чутні біля аеродрому Т-4 (Тайфур) у сирійському Хомсі рано вранці в понеділок.

У повідомленні сказано, що системи сирійської ППО збили 8 ракет. Також повідомляється про кількох загиблих і поранених.

Сирійські ЗМІ також вважають, що ракетнаа атака на авіабазу T-4 в Хомсі "скоріш за все, була агресією з боку США".

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Тим часом джерела Reuters і Associated Press в уряді США заперечують, що за нападом стоїть Вашингтон.

Як повідомляв УНІАН, раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Трампа не обмежитися формальним засудженням дій Асада і завдати ракетного удару по Сирії.

У лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна завдасть удару по Сирії в разі підтвердження використання Дамаском хімічної зброї.

Нагадаємо, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.