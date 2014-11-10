США переглянули політику щодо Китаю – ЗМІ

Як пише «Дзеркало тижня» з посиланням на USA Today, Обама розповів про плани зміни візової політики США, які значно розширять можливості китайського бізнесу в Сполучених Штатах.

Нова візова угода збільшує термін перебування в США бізнесменів із Китаю - до 10 років, також візи строком на 5 років зможуть одержувати китайські студенти. Угода спростить одержання віз і туристам з Китаю - тепер буде скорочена сама процедура і кількість документів, що подаються в посольство.

За словами Обами, візове питання - це лише початок поглибленої співпраці двох великих держав. Головною ж метою США є вирішення багатьох проблем, які зараз існують між країнами. "Зміна візової політики - це лише одне з рішень в нинішній ситуації. Тісна співпраця між США і Китаєм зможе вирішити не тільки економічні питання, а й стерти багато політичних розбіжностей", - заявив Обама у Пекіні на зустрічі АТЕК.

Читайте такожПутін запізнився на саміт в Пекіні, а Обама помахав йому рукоюПрезидент США в середу має зустрітися з главою КНР Сю Цзіньпіном і обговорити низку інших важливих питань в неформальній обстановці. Головні питання неформальної зустрічі - це права людини в Китаї, демократичні протести в Гонконгу і територіальні спори між Китаєм і Японією. Обговорять глави держав і екологічні проблеми.

Як відзначається, заява Обами про бажання більш тісних відносин із Китаєм прозвучала після аналогічних кроків президента РФ Володимира Путіна, який також зробив ставку на поглиблення російсько-китайських відносин, зокрема в енергетичному секторі. На тлі значного погіршення відносин Росії зі західним світом, для Путіна важливо заручитися підтримкою китайських лідерів.

Президент США перебуває з робочим тижневим візитом в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в рамках якого він також побуває в Австралії та Бірмі.

.