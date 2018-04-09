Трамп про "покарання" винних за хіматаку в Сирії: ми ухвалимо рішення протягом 24-48 годин

Через кілька хвилин після завершення виступу Трампа, Державний департамент США звернувся до Сирії і Росії з проханням відкрити доступ лікарям і спостерігачам в заблокований нині район бойових дій на схід від Дамаска.

Президент США Дональд Трамп, виступивши сьогодні в Білому домі, попередив, що Вашингтон з'ясує подробиці скоєного 7 квітня в сирійському місті Дума злочина проти мирного населення і "покарає" винних.

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"Ми приймемо рішення протягом 24-48 годин, сказав Трамп, однак на уточнююче питання журналіста відповів, що рішення, можливо, з'явиться "до кінця цього дня", передає Радіо Свобода.

Агентство Reuters повідомило через кілька хвилин після завершення виступу Трампа, що Державний департамент США звернувся до Сирії і Росії з проханням відкрити доступ лікарям і спостерігачам в заблокований нині район бойових дій на схід від Дамаска.

Сьогодні пізно ввечері за київським часом у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН відбудеться терміново скликане засідання Ради Безпеки ООН для обговорення становища в Сирії після хімічної атаки в місті Дума. Жертвами нападу стали десятки городян, сотні отримали важкі отруєння.

За попередніми даними, 7 квітня на житлові квартали була скинута з вертольота ємність з хлором.