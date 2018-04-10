США розглядають багатонаціональну військову відповідь на хіматаку в Сирії – Reuters

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон за добу двічі спілкувалися телефоном для узгодження відповіді на хімічну атаку.

Вашингтон розглядає багатонаціональну військову реакцію на хімічну атаку в Сирійському місті Дума (Східна Гута).

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що, за інформацією Білого дому, президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон за добу двічі спілкувалися телефоном для узгодження відповіді на хімічну атаку.

Напередодні Трамп засудив "мерзенну" хімічну атаку в Сирії і заявив, що ухвалить рішення про дії США у відповідь протягом 24-48 годин.

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Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони приводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Його оточено сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації і артилерії.

8 квітня Постійне представництво Великої Британії при ООН повідомило у Twitter про екстрене засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо застосування хімічної зброї у Сирії.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.