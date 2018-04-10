Рішення щодо ймовірної хіматаки в Сирії координують США, Британія і Франція

Тереза Мей підкреслила, що Британія координує свої дії зі Сполученими Штатами та Францією.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей переконана, що винні у застосуванні хімічної зброї в сирійському місті Дума повинні "понести відповідальність".

Як передає Радіо Свобода, так вона відповіла на питання журналістів про те, чи готовий Лондон взяти участь в ударах по Сирії, якщо союзники Британії вирішать їх здійснювати.

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Мей підкреслила, що Британія координує свої дії зі Сполученими Штатами і Францією. Три країни разом роблять зусилля для того, щоб з'ясувати подробиці інциденту в Сирії. Лідери Франції і США раніше заявляли, що, якщо причетність сирійського режиму до хімічної атаки підтвердиться, відповідь буде жорсткою.

За повідомленнями з регіону, сирійські збройні сили, а також загони іранського Корпусу вартових ісламської революції в Сирії приведені в режим підвищеної боєготовності в очікуванні можливих ракетних ударів США.

Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку в місті Дума, при якій загинули мирні жителі, на режим сирійського президента Башара Асада. Сирійська влада і Росія заперечують, що хіматака мала місце. Дамаск і Москва заявляють, що готові допустити в Думу експертів Організації щодо заборони хімічної зброї.

Рада Безпеки ООН у вівторок, як очікується, продовжить обговорення ситуації в Сирії. США внесли проект резолюції про розслідування того, що сталося в Думі. Росія готує свій проект.