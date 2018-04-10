Скандал із Facebook: Цукерберг дав свідчення у Конгресі США (відео)

Цукерберг сподівається уникнути нових обмежень через гучний скандал з конфіденційністю.

Засновник і генеральний директор корпорації Facebook Марк Цукерберг у вівторок і середу буде давати свідчення в Сенаті і Палаті представників Конгресу США по справі про витік даних мільйонів користувачів соціальної мережі.

Напередодні були оприлюднені його письмові свідоцтва, спрямовані комітету Палати представників по енергетиці та торгівлі, передає Радіо Свобода.

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Британська компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів Facebook, щоб використовувати їх в політичній рекламі в різних країнах. За останніми даними, компанія могла отримати доступ до інформації 87 мільйонів користувачів соцмережі. Раніше Цукерберг визнав провину у витоку в соцмережі; він викупив рекламу в британських газетах, щоб вибачитися перед користувачами.

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Цукерберг взяв на себе відповідальність за витік даних і за те, що соцмережа могла використовуватися для розповсюдження "фальшивих новин" та розпалювання ненависті, в тому числі під час політичних кампаній. За даними розслідування, яке проводиться в США, саме цю соціальну мережу, зокрема, використовували російські "інтернет-тролі" перед виборами президента США, щоб втрутитися в хід кампанії. Цукерберг приніс вибачення у зв'язку з тим, що Facebook став інструментом для цього.

Засновник Facebook також описав заходи, які прийняла соцмережа для того, щоб подібні випадки не повторювалися, в тому числі видалення безлічі акаунтів організацій та осіб, причетних до втручання у вибори. Роскомнагляд раніше звернувся в Facebook з запитом про те, чому нещодавно були видалені акаунти ряду російських ЗМІ. Цукерберг у своєму листі до Конгресу дає непряму відповідь, стверджуючи, що вони пов'язані, як передбачається, з так званим "Агентством інтернет-досліджень" або "фабрикою тролів".