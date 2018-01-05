Засновник Facebook Цукерберг розповів про плани на 2018 рік

Засновник Facebook Марк Цукерберг назвав своєю метою на цей рік спробувати виправити проблеми в соціальній мережі. Про це він написав на своїй сторінці.

Глава компанії нагадав, що вже протягом кількох років ставить собі цілі на кожен рік.

"Світ тривожний і розділений, і в Facebook багато роботи, будь то захист нашого суспільства від образ і ненависті, захист від втручання з боку інших держав або забезпечення того, щоб користувачі проводили час на Facebook добре. Мій особистий виклик в 2018 році — сфокусуватися на виправлення цих важливих проблем", — написав Цукерберг.

Читайте такожСестру Цукерберга відмовилися рятувати від домагань на борту літака

Засновник соцмережі додав, що для нього цей рік стане часом для самовдосконалення.

Нагадаємо, 6 вересня директор служби безпеки Facebook Алекс Стамос заявив, що майже два роки Facebook-акаунти з Росії купували і поширювали у соцмережі політичну рекламу. Згодом Facebook заблокував всі ці сторінки, так як у соцмережі заборонені фейкові облікові записи.

Стамос зазначив, що переважна більшість цих оголошень не стосувалася теми президентських виборів в США або конкретних кандидатів. Однак через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграції, права на зброю.

22 вересня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що команда Facebook передасть Конгресу США дані про купівлю реклами обліковими записами, пов'язаними з Росією. Мова йде про 3 тис. рекламних оголошень.