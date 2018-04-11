Знайдені обидва чорні ящики Мі-8, який розбився в Хабаровську

Чорні ящики передадуть слідчим.

Обидва бортові самописці вертольота Мі-8, який розбився в Хабаровську, знайдені.

Читайте такожУ Росії впав вертоліт Мі-8, очевидці повідомляють про схожий на вибух звук (фото, відео)

Про це повідомили в ГУ МНС по Хабаровському краю Росії. Чорні ящики передадуть слідчим.

Вертоліт авіакомпанії «Схід» розбився в Хабаровську близько 11:30 за місцевим часом. Він виконував навчально-тренувальний політ. Всі шість осіб, що знаходилися на борту, загинули.

У зв'язку з катастрофою вертольота в Хабаровську ввели режим НС. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту. Слідство розглядає три версії аварії: негода, помилка пілота, технічна несправність. Губернатор Хабаровського краю В'ячеслав Шпорт доручив оперативно надати допомогу сім'ям загиблих у катастрофі.