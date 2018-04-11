У Сирії над російською авіабазою помітили Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами (фото)

08:59, 11 квітня 2018
Світ
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Су-34 в Латакії / фото warjournal

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Про це в Telegram повідомляє Warjournal. "У небі Латакії, де розташована російська авіабаза Хмеймім, помічені Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами Х-35У", - йдеться у повідомленні.

Раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин.

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Теги: #Сирія#літак#база Хмеймім в Сирії