У Сирії над російською авіабазою помітили Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами (фото)
08:59, 11 квітня 2018Світ
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У Латакії розташована російська авіабаза Хмеймім.
Су-34 в Латакії / фото warjournal
У середу, 11 квітня, в сирійській Латакії, де розташована авіабаза РФ, помічені Су-34.
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Про це в Telegram повідомляє Warjournal. "У небі Латакії, де розташована російська авіабаза Хмеймім, помічені Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами Х-35У", - йдеться у повідомленні.
Раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин.
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