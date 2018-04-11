У Сирії над російською авіабазою помітили Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами (фото)

У Латакії розташована російська авіабаза Хмеймім.

У середу, 11 квітня, в сирійській Латакії, де розташована авіабаза РФ, помічені Су-34.

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Про це в Telegram повідомляє Warjournal. "У небі Латакії, де розташована російська авіабаза Хмеймім, помічені Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами Х-35У", - йдеться у повідомленні.

Раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин.