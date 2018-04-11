Юлію Скрипаль доставили до лікарні на військовій базі - ЗМІ

Посольстово Росії заявило, що розглядає такі дії як "викрадення".

Після виписки з лікарні доньку колишньго російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлію, яка постраждала від хімічної атаки у Солсбері, під охороною доставили до лікарні на британській військовій базі.

Як повідомляє The Sun, це зроблено для того, щоб запобігти новим спробам замаху на життя Юлії.

Читайте такожСкрипаль прийшов до тями і заговорив - ЗМІ"Вона (Юлія - УНІАН) знаходиться в госпіталі на військовій базі для її власної безпеки і, щоб стежити за станом її здоров'я. Наслідки цього нервово-паралітичного газу невідомі і можуть відродитися в будь-який момент", - розповіло виданню джерело.

В свою чергу посольство Росії в Британії звинуватило британський уряд у таємному "викраденні" Юлії.

Як повідомляє видання, тепер Юлія може стати "ключем" для з'ясування причетних до отруєння осіб. Однак друзі Скрипалів у цьому не впевненні.

"Вони ніколи не спіймають вбивцю, він, ймовірно, повернувся до Москви і п'є горілку", - розповів друг сім'ї, який побажав залишитися анонімним.

Читайте такожУ справі про отруєння Скрипалів з'явився ще один росіянин - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня у британському Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

У понеділок, 9 квітня, Юлію Скрипаль виписали з лікарні.