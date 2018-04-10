У лікарні підтвердили виписку Юлії Скрипаль, її батько одужує

Сергій Скрипаль залишається в лікарні і «відновлюється повільніше, ніж Юля», однак теж одужує.

У лікарні Солсбері підтвердили виписку Юлії Скрипаль. Стан її батька Сергія Скрипаля також поліпшується.

Про це повідомляє ВВС.

"Це не закінчення її лікування, але відзначається значний прогрес", - відзначили в лікарні.

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Її 66-річний батько залишається в лікарні і «відновлюється повільніше, ніж Юля», однак теж йде на поправку.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня у британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.