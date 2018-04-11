В Алжирі розбився військовий літак: загинуло понад 100 людей

11:47, 11 квітня 2018
Світ
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В Алжирі розбився військовий літак / фото alg24.net

Як повідомляє Al Arabia з посиланням на джерело у військових структурах, більшість пасажирів були військовослужбовцями.

Згідно з повідомленнями, авіакатастрофа сталася у місті Буфарике в провінції Бліда, приблизно в 30 км від столиці Алжиру.

За даними видання, на борту перебувало 105 осіб. Однак інші ЗМІ повідомляли, що кількість пасажирів може сягати 200. У результаті аварії загинули всі, хто перебував на борту.

Однак, як повідомляє BBC з посиланням на місцеве телебачення, на місце пригоди прибуло близько 14 карет швидкої допомоги, які забрали у лікарню потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в російському Хабаровську розбився вертоліт Мі-8 з 6 членами екіпажу на борту. За попередніми даними, загинули всі 6 осіб.

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Теги: #авіакатастрофа#Алжир