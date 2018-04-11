У Росії впав вертоліт Мі-8, очевидці повідомляють про схожий на вибух звук (фото, відео)

В СК РФ повідомили, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ, на борту перебував лише екіпаж.

Вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в районі вулиць Антенна – Хірургічна в російському Хабаровську.

Всі, хто перебував на борту, загинули, інцидент стався о 04:30 за київським часом, передає РІА Новости з посиланням на ГУ МНС.

"На пустирі (антенне поле) здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Схід". За попередньою інформацією, на борту перебували шість осіб. Будівлі і споруди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

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В результаті НП, за попередніми даними, загинули всі шестеро людей, що перебували на борту. У той же час Слідчий комітет інформує про двох загиблих. У центрі медицини катастроф повідомили, що на місці катастрофи виникла пожежа. "Все, що точно можемо сказати — вертоліт розлетівся на частини", — сказав представник центру. В ГУ МНС додали, що уламки вертольота розкидані у радіусі кілометра.

Як повідомили в СК РФ, вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ, на борту перебував лише екіпаж.

За фактом аварії гелікоптера порушено кримінальну справу за статтею 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту). На місце події виїхало керівництво авіакомпанії "Схід".

У мережі опублікований відеоролик з місця аварії, на якому видно дим. За словами автора ролика, вертоліт впав через те, що зачепився за вишку в тумані.

Очевидці стверджують, що чули вибух у районі падіння вертольота Мі-8 в Хабаровську.

"Ми на початку почули гуркіт, потім пролунав звук, схожий на вибух. Ми вийшли на вулицю і побачили дим", - розповіли РІА Новости працівники цеху, розташованого неподалік.