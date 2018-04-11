Туреччина заперечила намір повернути сирійський Афрін під контроль режиму Асада

У Туреччині тема здачі Афріна режиму Асада не обговорюється.

Туреччина не має наміру передавати контроль над сирійським районом Афрін режиму президента Сирії Башара Асада або його прибічникам, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Так очільник МЗС Туреччини прокоментував недавню заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Анкара поверне сирійському уряду контроль над містом, пише Анадолу.

"Можливо, слова Лаврова вирвані з контексту і стали відповіддю на будь-яке питання. Необхідно всебічно вивчити причину, через яку було зроблено цю заяву. Під час операції в Афріні Анкара координувала свої кроки з Москвою", - заявив Чавушоглу.

За його словами, тема здачі Афріна режиму Асада не обговорюється. При цьому він виключив турецьку окупацію території Сирії.

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"Режим Асада вже не може перебувати при владі в Сирії. Режим, який винен в загибелі понад одного мільйона сирійців, не має права керувати країною. Нам необхідно в терміновому порядку перейти до політичного процесу в Сирії", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, що 18 березня турецькі військові разом з сирійськими союзниками взяли місто Афрін на північному заході Сирії.

21 січня генштаб збройних сил Туреччини заявив про початок наземної операції Оливкова гілка в сирійському районі Афрін проти курдських збройних формувань.

Місто Афрін на північному заході Сирії є форпостом сирійських курдів і їх воєнізованих загонів Народної самооборони (YPG), яких Анкара називає терористами.

В Анкарі наполягають, що "курдські терористи, які орудують на півдні Туреччини", нібито отримують підтримку з сирійського Афріна, і це загрожує нацбезпеці країни.