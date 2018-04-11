Паніка у Франції: винищувач помилково скинув бомбу на завод

20:29, 11 квітня 2018
Світ
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Міраж 2000

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Як передає РБК, в результаті інциденту постраждали дві людини. Літак скинув бомбу 10 квітня о 16:30 за місцевим часом. За словами одного з очевидців, над заводом пролітали два винищувачі. На місце події прибули 40 пожежних і 20 одиниць техніки, а також поліція. Загоряння не сталося.

Більше 150 чоловік з 600 працівників заводу були евакуйовані. Постраждалі були госпіталізовані. Військова прокуратура Парижа пообіцяла розслідувати інцидент. Представник французьких ВПС Олів'є Ціле заявив, що літаки були озброєні навчальними боєприпасами, в яких немає вибухових речовин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині евакуювали 26 тисяч осіб через авіабомбу часів Другої світової війни.

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Теги: #винищувач