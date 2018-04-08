У Німеччині евакуювали 26 тисяч осіб через авіабомбу часів Другої світової війни

Евакуація зачепила дві лікарні, будинок престарілих та університет.

У місті Падерборн (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина) евакуювали близько 26 тисяч жителів у зв'язку з операцією зі знешкодження авіаційної бомби часів Другої світової війни. Загалом в місті проживає понад 140 тисяч осіб.

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Про це повідомляє ZN.ua.

За даними німецький ЗМІ, британська бомба масою 1,8 тонни була виявлена у дворі одного з будинків на глибині 80 сантиметрів. Її детонація може призвести до значних руйнувань у місті.

На час проведення операції зі знешкодження бомби влада оголосила евакуацію в радіусі 1,5 км від місця знахідки. Крім житлових будинків і магазинів будинків евакуація зачепила дві лікарні, університет і будинок престарілих.

Евакуйованих помістили до тимчасових укриттів. Поліція, пожежники, співробітники екстрених служб і більше тисячі добровольців стежать за тим, щоб всі покинули небезпечну зону.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року у Франкфурті виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Під час операції по її знешкодженню були евакуйовані 60 тисяч осіб.

У жовтні минулого року в Берліні через виявлену авіабомби евакуювали 10 тисяч осіб.