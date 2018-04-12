Прем'єр Британії готова підтримати військові дії в Сирії без згоди парламенту - ЗМІ

Мей не хоче просити президента США Дональда Трампа відкласти плани для консультацій з парламентом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готова підтримати військові дії в Сирії, не чекаючи на згоду парламенту.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в уряді.

Прем'єр Британії вважає, що заходи у відповідь у зв'язку з повідомленнями про хімічну атаку в Думі повинні бути здійснені терміново. Таким чином Мей прагне запобігти повторенню хіматаки поблизу Дамаска.

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Джерела зазначають, що Мей не хоче просити президента США Дональда Трампа відкласти плани для консультацій з парламентом у Вестмінстері.

У свою чергу, лідер опозиційної лейбористської партії Джеремі Корбін попередив, що такий крок з боку Британії може привести до ескалації ситуації і закликав провести голосування для визначення подальших дій Лондона щодо Сирії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що їй потрібно більше доказів для військового відповіді на хімічну атаку в Сирії.