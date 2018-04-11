Прем'єр Британії відмовилася від швидкого військового удару по Сирії - ЗМІ

Прем'єр не погодилася провести швидку операцію у відповідь, оскільки місце передбачуваної хімічної атаки в Східній Гуті готові були відвідати експерти ОЗХЗ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, що їй потрібно більше доказів для військової відповіді на хімічну атаку в Сирії.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Times.

"Тереза Мей вчора заявила президенту Дональду Трампу, що Британії потрібно більше доказів хімічної атаки, яку здійснив режим Асада, перш ніж приєднуватися до військового удару по Сирії", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр не погодилася провести швидку операцію у відповідь, оскільки місце передбачуваної хімічної атаки в Східній Гуті готові були відвідати експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Нагадаємо, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин. При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.