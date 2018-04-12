Війська Асада взяли контроль над Думою - у місто ввели військову поліцію з Росії

12 квітня в Думу були введені підрозділи військової поліції РФ.

Місто Дума, розташоване в регіоні Східна Гута, повністю перейшло під контроль урядових військ Сирії.

Про це повідомляється у прес-релізі Міністерства оборони Росії, передає "Медуза".

Читайте такожРосія планує отримати від США координати ударів у Сирії

12 квітня в Думу були введені підрозділи російської військової поліції, які стануть "гарантом дотримання правопорядку в місті", додали в Міноборони РФ.

Російська сторона також продовжує виведення з Думи гуманітарного коридору бойовиків і членів їхніх сімей.

11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.