"Готуйся, Росіє": Трамп анонсував ракетний удар по Сирії

Президент США відповів на заяву посла РФ в Лівані про готовність Росії збивати американські ракети в Сирії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія обіцяє збивати будь-які і усі ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, тому що вони прибудуть - гарні, нові і "спритні". Ви не повинні бути партнерами з твариною-вбивцею газом, яка вбиває газом свій народ та насолоджується цим", - наголосив Трамп.

Очевидно, що під "твариною" він має на увазі президента Сирії Башара аль-Асада.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив ліванському телеканалу "Аль-Манар", що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

"Росія виконуватиме заяву свого президента, пов'язану з будь-якою агресією США проти Сирії, збиваючи американські ракети і завдаючи ударів по джерелах вогню", - передає телеканал слова посла.

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За інформацією Reuters, російський дипломат заявив: "Якщо американці вдарять ... їхні ракети будуть збиті, а також джерела, з яких ці ракети будуть випущені".

Водночас у Кремлі відмовилися коментувати заяву посла РФ в Лівані.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву посла РФ, заявив: «Я не хотів би вступати якимось чином у дискусію з таких питань, що буде, якщо буде завдано такого удару. Як і раніше, хочеться сподіватися на те, що всі сторони уникатимуть якихось кроків, які ніким реально не спровоковані, які можуть істотно дестабілізувати і без того хитку ситуацію в регіоні».

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.