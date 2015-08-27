Книга Гіннесса розповіла про головні світові рекорди за 60 років

Головним рекордом першого року свого існування редакція назвала феноменальний успіх Елвіса Преслі, пісні якого максимальну кількість разів опинилися на вершині хіт-парадів в 1955 році, повідомляє Lenta.ru.

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У 1960 роках редакція зазначила кілька досягнень, пов'язаних з космосом. У 1961 році найбільш значущим був названий політ Юрія Гагаріна в космос, в 1965 році - перший вихід у відкритий космос, який здійснив Олексій Леонов, а в 1969 році на сторінки видання потрапив астронавт Ніл Армстронг, який першим ступив на Місяць.

1971 рік запам'ятався редакції першим відправленим e-mail повідомленням, 1973 рік - першим дзвінком з мобільного телефону, а 1978 рік - найбільш огрядними близнюками.

У 1980-х на сторінки видання потрапили найбільшпродаваний музичний альбом у світі - Thriller Майкла Джексона, найактивніший вулкан світу Кілауеа і «Тетріс», який став найуспішнішою відеогрою-головоломкою.

У 1990-х роках Книга рекордів Гіннесса назвала головними подіями створення першого інтернет-браузера, будівництво найвищого карткового будиночка, перший повнометражний комп'ютерний мультфільм («Історія іграшок») і лімузин, довжина якого становила 30,5 м.

У 2000-х роках найбільш значущими були визнані найбільша колекція садових гномів, найбільша в світі черепаха, найдовший безпосадковий політ і кращий результат у бігу на дистанцію 100 м, які в 2009 році Усейн Болт подолав за 9,58 секунди.

Останнє десятиліття запам'яталася авторам видання стрибком Фелікса Баумгартнера з парашутом з 39-кілометрової висоти, найпродаванышою відеогрою (GTA V) і твітом, що отримав найбільшу кількість ретвітів, в якому телеведуча Еллен Дедженерес опублікувала колективне селфы з церемонії вручення премії «Оскар» в 2014 році.