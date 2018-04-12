У Росії засумнівалися в автентичності заяви дочки Скрипаля

Представників російського посольства в Британії бентежить той факт, що ці заяви публікує британська поліція.

У посольстві Росії в Британії засумнівалися в автентичності заяви Юлії Скрипаль, опублікованої лондонською поліцією, в якій дочка колишнього шпигуна відмовляється від зустрічі з представниками російського посольства.

Про це повідомляється на сайті відомства. У повідомленні йдеться про те, що опублікована поліцією заява зміцнює їхні побоювання, що Юлію насильно позбавляють свободи.

Читайте такожОрганізація по забороні хімзброї завершила розслідування справи про отруєння Скрипаля"Як і раніше, хотілося б упевнитися, що заява дійсно походить від Юлії. В цьому є великі сумніви. Текст явно складений таким чином, щоб підкріпити офіційні заяви британської влади і одночасно виключити будь-яку можливість контакту Юлії з зовнішнім світом – консулами, журналістами, родичами", - йдеться у повідомленні.

Представників посольства "дивує" те, що в заяві Юлія повідомляє, що ніхто не говорить від її імені, але при цьому вона не зачитує її на камеру, а публікує через сайт Скотланд-Ярду.

При цьому у своїй заяві Юлія повідомляла, що ще недостатньо зміцніла, щоб давати подібні інтерв'ю у ЗМІ, хоч і планує зробити це в майбутньому. Вона підкреслює, що слова її сестри Вікторії не повинні сприйматися, як заяви Юлії або її батька.

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"Я хочу підкреслити, що ніхто не може говорити за мене або за мого батька, крім нас самих. Я вдячна своїй двоюрідній сестрі Вікторії за її турботу про нас, але хочу попросити її поки не намагатися відвідати нас або якимось чином зв'язатися зі мною. Її думки і твердження - не мої і не мого батька", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.