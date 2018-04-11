Поліція Британії опублікувала нову заяву доньки екс-шпигуна Скрипаля

У лікарні залишається її батько Сергій Скрипаль, який, за словами доньки, серйозно хворий.

Донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія досі страждає від наслідків отруєння і поки не хоче зустрічатися зі співробітниками російського посольства у Великій Британії.

Про це йдеться в заяві, яку від імені Юлії Скрипаль розповсюдила британська поліція.

У заяві сказано, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні в британському Солсбері 9 квітня. Там все ще залишається її батько Сергій Скрипаль, який, за словами доньки, серйозно хворий.

Зазначається, що вона сама досі страждає від наслідків отруєння.

Читайте такожПісля отруєння Скрипалів до Москви було відправлено повідомлення «посилка доставлена» - ЗМІ

"Я в безпеці, і мій стан покращується, але я все ще не набралася сил, щоб дати докладне інтерв'ю ЗМІ, як я сподіваюся одного разу зробити. Я хочу підкреслити, що ніхто не може говорити за мене або за мого батька, крім нас самих. Я вдячна своїй двоюрідній сестрі Вікторії за її турботу про нас, але хочу попросити її поки не намагатися відвідати нас або спосіб зв'язатися зі мною. Її думки й твердження – не мої й не мого батька", - сказано в заяві Юлії Скрипаль.

Скрипаль додала, що поруч із нею знаходиться кваліфікований персонал, який допомагає їй піклуватися про себе і пояснює слідчі дії, що проводяться.

Юлії Скрипаль також повідомили про допомогу, яку їй запропонувало російське посольство, але на даний момент вона не хоче нею скористатися. "Але, якщо я передумаю, я знаю, як з ними зв'язатися", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його доньку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.