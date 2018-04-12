У Росії розбився літак Як-130

Аварія сталась сьогодні близько 9 години 40 хвилин у ході проведення планового навчально-тренувального польоту.

Навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварії у Воронезькій області в ході планового навчально-тренувального польоту, обидва пілоти катапультувались.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

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Зазначається, що аварія сталась сьогодні близько 9 години 40 хвилин у ході проведення планового навчально-тренувального польоту літака авіабази Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків у місті Борисоглібськ (Воронезька область).

Повідомляється, що командир екіпажу доповів про виникнення технічної несправності одного з агрегатів машини, що перешкоджає продовженню польоту. Своєю чергою керівник польотів дав команду на катапультування.

«Обидва пілоти, льотчик-інструктор і курсант, благополучно катапультувались, приземлились і самостійно вийшли на зв'язок із аеродромом. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань немає», - зазначили в Міноборони.

Для з'ясування причин і обставин події приступила до роботи спеціальна комісія служби безпеки польотів авіації Збройних сил РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня вертоліт авіакомпанії "Схід" розбився в Хабаровську близько 11:30 за місцевим часом. Він виконував навчально-тренувальний політ. Всі шість осіб, що перебував на борту, загинули.