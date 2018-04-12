Примус Путіна до "великої угоди": експерт пояснив "дивні" твіти Трампа

Експерт стверджує, що Трамп намагається таким силовим шляхом нав'язати Путіну широкомасштабну угоду.

Трамп явно налаштований серйозно і якийсь удар по Сирії буде завдано. Причому головна мета, напевно, не Асад, а Путін, якому Трамп, який вважає себе майстром укладати угоди, явно намагається таким силовим шляхом нав'язати відповідну широкомасштабну угоду.

Про це пишеться в матеріалі "Нової газети".

"Багатьох злякав твіт Трампа про «гарні нові, розумні» ракети, що полетять на Сирію і з якими російські військові не впораються, але потім заспокоїв наступний твіт про те, що відносини з Росією не повинні бути поганими — «гіршими, ніж за часів холодної війни». Трамп пообіцяв «легко» допомогти російській економіці, налагодити співпрацю та зупинити гонку озброєнь", - пише експерт Павло Фельгенгауер.

Він упевнений, що в Москві з часу обрання Трампа всі чекали, коли він сяде поруч з Путіним і вони домовляться про все.

"І ось вона — Трампова угода з Росією (Путіним) — з погрози і пропозиції, від якої, як вважає Трамп, важко відмовитися. Санкції будуть зняті «легко», Росія отримає інвестиції і технології, багаторічна економічна стагнація закінчиться, але треба «здати» Асада. Ще, очевидно, треба «здати» "донбаські республіки" — безумовно, виконати Мінські угоди, і всім буде добре. У разі відмови — полетять ракети", - каже оглядач.

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Він також зазначає, що не таким уявлявся майбутній пакт з Трампом щодо глобального вирішення протиріч із США, коли в Москві раділи в листопаді 2016-го його перемозі. Але, схоже, у бізнес-досвіді Трампа саме такий силовий спосіб укладання угод, схожий з російським, — основний.

"Якщо справа стосується нерухомості, такий спосіб домовлятися може працювати, а якщо не вийде, то втрати можна списати і братися за щось інше. У випадку двох ядерних наддержав втрати можуть виявитися справді капітальними. У США багато хто впевнений, що Трамп потрапив зовсім не на своє місце. Тепер, коли він намагається силою примусити Росію до миру, і до Москви дійшло, наскільки це небезпечно", - підсумував експерт.