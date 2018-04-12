Помпео: "кілька сотень росіян" були убиті у зіткненні з військовими США в Сирії

20:23, 12 квітня 2018
Світ
2621
Озброєні люди в Сирії, ілюстрація / REUTERS

Читайте такожНаблизилися до позицій США: у Сирії могло відбутися повторення розгрому найманців РФ

Як передає Радіо Свобода, Помпео не повідомив жодних подробиць і не навів джерела своєї інформації. Він лише сказав, що це сталося кілька тижнів тому. Ймовірно, він мав на увазі бій 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, коли сотні найманців, які воюють на боці президента Сирії Башара Асада, атакували позиції курдів - союзників США.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер».

За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії.

У МЗС РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян в результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого і визнали, що десятки російських бойовиків отримали поранення в Сирії, їх евакуювали в російські медичні установи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове знищення російських найманців в Сирії
Теги: #Сирія#ПВК Вагнера