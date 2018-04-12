США мають запровадити проти Росії нові санкції – майбутній голова Держдепу

Кандидат на посаду державного секретаря Сполучених Штатів наголосив, що США мають давати відсіч РФ на всіх напрямках.

Директор Центрального розвідувального управління, кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати мають запровадити проти Росії нові санкції.

Про це Помпео сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду державного секретаря.

Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін запитала у Помпео, чи повинні США запровадити низку нових санкцій проти РФ, які ще не були втілені адміністрацією президента Дональда Трампа, але підтримані Конгресом. Зокрема, мова йде про санкції стосовно серйозних порушників прав людини в Росії, санкції стосовно іноземців, які здійснюють транзакції в обхід санкційного режиму та інші обмежувальні заходи.

Помпео заявив, що погоджується з необхідністю введення цих санкції.

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"Так, пані, (погоджуюсь) з усім", - заявив кандидат на посаду держсекретаря.

"Ще багато чого доведеться зробити відповідно до закону «Протидія супротивникам Америки через санкції». Ще багато чого необхідно зробити щодо інших санкційних положень... Володимир Путін ще не отримав належного повідомлення. Ми повинні продовжити працювати над цим", - заявив Помпео.

При цьому він сказав, що йдеться не лише про санкції, але й інші заходи зі стримування РФ. Зокрема, він нагадав про видворення із США 60 російських дипломатів, про нову стратегію щодо ядерної політики США та про інші рішення Сполучених Штатів, ухвалені останнім часом.

Також Помпео наголосив, що США мають давати відсіч Росії.

"Ми маємо давати відсіч скрізь, де ми можемо протистояти їм, за кожним напрямком: у кіберпросторі, в економіці", - сказав Помпео.

Він зазначив, що США мають протидіяти використанню Росією тих інструментів, які російська влада застосовує для досягнення своїх цілей.

"Ми маємо зробити все, аби забезпечити, щоб він не досяг успіху у тих напрямках, де, на нашу думку, полягають його головні інтереси", - заявив Помпео.

Як повідомляв УНІАН, президент США вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди з Іраном.

Тіллерсон формально до 31 березня обіймав посаду держсекретаря США.