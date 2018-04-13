У Балтійському морі розбився російський військовий вертоліт

На борту вертольота перебували двоє людей.

Вертоліт зазнав аварії в акваторії Балтійського моря, на борту були два члени екіпажу, знайдено тіло одного загиблого.

Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на джерело в екстрених службах.

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"У Калінінградській області сталася аварія вертольота... в акваторії Балтійського моря. На борту перебували два члени екіпажу", — сказав співрозмовник агентства.

Виявлено тіло одного загиблого, проводяться пошуково-рятувальні роботи.

"У районі Балтійського моря зник військовий вертоліт Ка-29, на борту дві людини", - пише ТАСС, посилаючись на власні джерела.

Офіційно Міноборони РФ поки не повідомляло про втрату вертольота.

Варто зазначити, що зараз у Балтійському морі проходять навчання російського флоту, в ході яких використовується авіація.

Ка-29 — корабельний транспортно-бойовий вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, навчально-бойовий літак Як-130 зазнав аварії у Воронезькій області 12 квітня у ході планового навчально-тренувального польоту, обидва пілоти катапультувалися.