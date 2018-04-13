За кілька років ісламісти у Нігерії викрали понад 1000 дітей та вбили майже 2300 учителів - ЮНІСЕФ

З 2009 року бойовики з "Боко Харам" убили майже 2300 вчителів, зруйновали понад 1400 шкіл та викрали більше тисячі дітей для сексуального рабства або здійнення терактів.

З 2013 року терористичне ісламістське угрупування "Боко Харам" викрало на північному сході Нігерії понад тисячу дітей. Про це заявили у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Як передає Deutsche Welle, багато дітей було викрадено зі шкіл, в яких ісламісти з 2009 року вбили майже 2300 вчителів.

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"Діти є постійною ціллю та зазнають жорстокого насильства в їхніх будинках, школах та громадських місцях", - заявив представник ЮНІСЕФ у Нігерії Мохамед Малік Фолл.

Крім того, з 2009 року бойовики зруйнували понад 1400 шкіл, більшість з яких досі залишаються закритими через завдану шкоду чи небезпеку.

"Діти мають право на освіту та захист, класна кімната повинна бути місцем, де вони перебувають в безпеці", - підкреслив Фолл.

Зауважується, що нещодавно бойовики "Боко Харам" викрали 110 дівчат зі школи в місті Дапчі. Через місяць усі з них, окрім трьох, були звільнені.

У 2014 році бойовики "Боко Харам" викрали близько 280 школярок з інтернату у місті Чибок на північному сході Нігерії. Уряд Нігерії вступив у переговори з ісламістами і звільнив понад 80 дівчат.

Бойовики "Боко Харам" часто викрадають дівчат та жінок, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць.

За майже дев'ять років нападів "Боко Харам" на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року напад на мечеть у Синаї увійшов у десятку найбільших терактів у світовій історії.