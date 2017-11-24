Напад на мечеть у Синаї увійшов у десятку найбільших терактів у світовій історії

Бойовики напали на мечеть, влаштувавши вибух і стрілянину під час п'ятничної молитви. У результаті інциденту загинули щонайменше 235 осіб, ще понад сто отримали поранення. Вибух стався у мечеті Аль-Равда в 40 км від адміністративного центру Сіная - міста Ель-Аріш.

Точне число жертв ще не встановлено, але атака вже увійшла у число найбільших в історії. У більшості випадків теракти влаштували радикальні ісламістські угруповання.

Теракти 11 вересня в США. 2996 загиблих

11 вересня 2001 року бойовики-смертники з терористичної організації "Аль-Каїда" захопили пасажирські літаки та врізалися на них у дві башти Всесвітнього торгового центру (Нью-Йорк) і в будівлю Пентагону - штаб-квартири Міністерства оборони США (округ Арлінгтон, шт. Вірджинія). Четвертий захоплений літак розбився у штаті Пенсільванія. У результаті цієї найбільшої в світі серії терактів загинули 2 тис. 996 осіб, понад 6 тис. отримали поранення. Організатором теракту було угруповання "Аль-Каїда" і її лідер Усама бен Ладен.

Беслан. Росія. 335 загиблих

1 вересня 2004 р. у Беслані (Північна Осетія - Аланія) бойовики захопили понад 1 тис. 100 учнів школи номер 1, їхніх родичів і вчителів. 2 вересня після переговорів з екс-президентом Республіки Інгушетії Русланом Аушевим бандити відпустили 25 жінок і дітей. 3 вересня у школі почалася стрілянина і вибухи, це змусило почати штурм. Більшість заручників були звільнені, 335 осіб загинули. Серед загиблих 186 дітей, 17 вчителів і співробітників школи, 10 співробітників ФСБ Росії, два співробітники МНС. Бойовики були знищені, вижив лише один - Нурпаші Кулаєв (у 2006 р. засуджений до смертної кари, заміненої на довічне ув'язнення через мораторій на виконання смертних вироків). Відповідальність за теракт взяв на себе міжнародний терорист Шаміль Басаєв (ліквідовано в 2006 р.).

Boeing 747 Air India. 329 загиблих

23 червня 1985 р. пасажирський літак Boeing 747 авіакомпанії Air India, що слідував рейсом AI182 за маршрутом Монреаль (Канада) - Лондон - Делі, зазнав аварії у водах Атлантичного океану біля берегів Ірландії. Причиною катастрофи був вибух бомби, закладеної в багаж індійськими екстремістами-сікхами. У катастрофі загинули 329 осіб (307 пасажирів і 22 члена екіпажу). За звинуваченням в участі в підготовці теракту в 2003 р. на 5 років позбавлення волі був засуджений громадянин Канади Індерджит Сінгх Рейат.

Читайте такожУкраїнців немає серед постраждалих і загиблих під час теракту в Єгипті – МЗС

Атака Боко-Харам у Нігерії. Понад 300 загиблих

5-6 травня 2014 р. в результаті нічної атаки на місто Гамбору, штат Борно, бойовиками було вбито понад 300 жителів. Вижили втекли в сусідній Камерун. Велика частина міста була зруйнована.

Теракт над Локербі. 270 загиблих

21 грудня 1988 р. пасажирський літак Boeing 747 авіакомпанії Pan Am (США), що виконував регулярний рейс 103 за маршрутом Франкфурт-на-Майні - Лондон - Нью-Йорк - Детройт, зруйнувався в повітрі над р. Локербі (Шотландія). На його борту вибухнула бомба, закладена в багаж. Загинули всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу, що знаходилися на борту, а також 11 людей на землі. У 1991 р. в організації вибуху були звинувачені двоє громадян Лівії. У 1999 р. лівійський лідер Муамар Каддафі погодився передати нідерландському суду обох підозрюваних. Один з них, Абдельбассет Алі аль-Меграхі, 31 січня 2001 р. був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення (у 2009 р. звільнений у зв'язку з діагностованою у нього смертельною хворобою, помер у 2012 р.). У 2003 р. лівійська влада визнала відповідальність за теракт і виплатила компенсації в загальному розмірі 2,7 млрд доларів США - на 10 млн доларів за кожного загиблого.

Теракти в Бомбеї. Індія. 257 загиблих

12 березня 1993 р. в багатолюдних місцях Бомбея (нині Мумбаї) одночасно були приведені в дію 13 вибухових пристроїв, закладених в автомобілі. Жертвами атаки терористів стали 257 осіб, постраждали понад 700. Слідство встановило, що організаторами вибухів були ісламські терористи. Теракт був відповіддю на зіткнення між мусульманами і індуїстами, що відбулися до цього в місті. Один з організаторів, Якуб Мемон, був засуджений до смертної кари, яку привели у виконання 30 липня 2015 р. Двоє його спільників знаходяться в розшуку.

Літак A321 "Когалимавіа". 224 загиблих

31 жовтня 2015 р. пасажирський літак Airbus A321-231 (реєстраційний номер EI-ETJ) російської авіакомпанії Metrojet ("Когалимавіа"), що слідував рейсом 9268 з Шарм-еш-Шейха (Єгипет) в Санкт-Петербург, зазнав аварії в 100 км від р. Ель-Аріш на півночі Синайського півострова. На борту знаходилися 224 людини - 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. Відповідальність за теракт в перші дні після катастрофи взяв на себе Сінайський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава".

Підриви посольств США у Кенії і Танзанії. 224 загиблих

7 серпня 1998 р. в Найробі (столиця Кенії) і Дар-ес-Саламі (колишня столиця Танзанії) одночасно відбулися два теракти, метою яких були посольства США в цих країнах. Біля посольств вибухнули припарковані вантажівки, начинені вибухівкою. Всього загинули 224 людини, з них 12 громадян США, решта - місцеві жителі. Організатором вибухів було угруповання "Аль-Каїда".

Теракти в Мумбаї. Індія. 209 загиблих

11 липня 2006 р. ісламські терористи привели в дію заховані в скороварки вибухові пристрої, закладені в вагони семи приміських поїздів у передмісті Мумбаї (станції "Кхар роуд", "Бандра", "Джогешвари", "Махим", "Боривли", "Матунга" і "Світу роуд"). Теракт стався під час вечірньої години пік. Загинули 209 осіб, понад 700 постраждали. По закінченні розслідування злочину суд засудив до різних тюремних термінів 12 осіб, 5 з них засуджені до смертної кари.