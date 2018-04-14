Внаслідок збитої в Сирії ракети постраждало троє цивільних - ЗМІ

09:55, 14 квітня 2018
Світ
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Дамаск, Сирія / REUTERS

Про це повідомляє CNN з посиланням на державне сирійське телебачення. Причиною стало перехоплення ракети та збиття її з назначеного курсу.

"Кілька ракет були перехоплені і збиті з траєкторії, тому вони ранили цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі. Свою участь у атаці також підтвердили Франція та Великобританія. 

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

У Міноборони РФ заявили, що по об'єктах в Сирії було випущено більше 100 ракет, "значна частина" яких була збита сирійською системою ППО.

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Теги: #постраждалі#цивільні#ракетний удар по Сирії