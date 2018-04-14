Внаслідок збитої в Сирії ракети постраждало троє цивільних - ЗМІ

Раніше у Міноборони РФ заявили, що "значна частина" випущених США та союзниками ракет була збита сирійською системою ППО.

Внаслідок ракетного удару по місту Хомс у Сирії постраждало троє осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державне сирійське телебачення. Причиною стало перехоплення ракети та збиття її з назначеного курсу.

"Кілька ракет були перехоплені і збиті з траєкторії, тому вони ранили цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі. Свою участь у атаці також підтвердили Франція та Великобританія.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

У Міноборони РФ заявили, що по об'єктах в Сирії було випущено більше 100 ракет, "значна частина" яких була збита сирійською системою ППО.