Внаслідок збитої в Сирії ракети постраждало троє цивільних - ЗМІ
Внаслідок ракетного удару по місту Хомс у Сирії постраждало троє осіб.
Про це повідомляє CNN з посиланням на державне сирійське телебачення. Причиною стало перехоплення ракети та збиття її з назначеного курсу.
"Кілька ракет були перехоплені і збиті з траєкторії, тому вони ранили цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі. Свою участь у атаці також підтвердили Франція та Великобританія.
Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.
У Міноборони РФ заявили, що по об'єктах в Сирії було випущено більше 100 ракет, "значна частина" яких була збита сирійською системою ППО.